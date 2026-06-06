F1 oggi in tv GP Monaco 2026 | orari FP3 e qualifiche streaming programma differita TV8

Sabato 6 giugno si svolge la seconda giornata del sesto fine settimana del Mondiale 2026 di Formula 1 sul circuito di Montecarlo. La giornata prevede le sessioni di FP3 e le qualifiche, con orari trasmessi in diretta streaming e in differita su TV8. I piloti e i team devono adattarsi alle condizioni del circuito e alle sfide di questa tappa del campionato.

Sabato 6 giugno andrà in scena la seconda giornata del sesto week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montecarlo, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E 16.00 Il tracciato monegasco, non è un mistero, ha caratteristiche uniche. Una pista cittadina ricca di trappole e l’errore è davvero dietro l’angolo. Le monoposto dovranno danzare tra i muretti del Principato, in cerca della miglior prestazione possibile, correndo il rischio di andare contro le barriere a ogni tornata. I racing driver dovranno fare molta attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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