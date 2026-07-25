Dopo tre sessioni di prove libere e le divertenti qualifiche di sabato pomeriggio, è arrivato il momento della giornata più attesa del weekend, la domenica, anche per l'undicesima tappa del mondiale di Formula 1 2026. Sul circuito dell'Hungaroring di Budapest, è infatti tutto pronto per la gara del Gran Premio d'Ungheria, in programma domenica 26 luglio. Per la prima volta in questa stagione non ci sarà una Mercedes in pole, bensì la McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris. Il pilota britannico, in gran forma già da venerdì, ha fatto il miglior tempo in qualifica, mostrando così i buoni progressi della sua vettura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Ungheria: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Budapest

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