F1 c’è l’idea di un gran finale sul circuito di Imola
Sul circuito di Imola si pensa a un gran finale di stagione di Formula 1 a dicembre, in alternativa alle solite gare di fine anno. La decisione potrebbe arrivare a causa di un calendario modificato, reso più difficile dalla situazione bellica. La pista, già nota per le sue curve impegnative, potrebbe ospitare l’ultimo appuntamento del campionato, sostituendo altri eventi cancellati o spostati.
Con un calendario complicato a causa della situazione bellica, lo storico circuito potrebbe a dicembre chiudere la stagione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Imola.
Notizie e thread social correlati
F1 GP Gran Bretagna: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di SilverstoneLa nona tappa del mondiale di Formula 1 2026 si svolge a Silverstone, con la gara principale prevista per domenica.
‘Imola di Mercoledì’ fa poker: shopping, cultura e spettacoli. Il gran finale in centro storicoQuesta sera si conclude l’edizione 2026 di ‘Imola di Mercoledì’, evento promosso da Confcommercio.
Argomenti più discussi: Historic Minardi Day 2026: date, programma e biglietti; F1, Verstappen ora conosce il suo nuovo ingegnere: chi è il sostituto di Lambiase; Gran Premio di Formula 1 a Roma: utopia o realtà?.
F1, c’è l’idea di un gran finale sul circuito di Imola x.com
IMOLA SOGNA IL GRANDE RITORNO - Prima Portimao, ora Imola. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari è tornato tra i candidati principali per ospitare il GP conclusivo della stagione 2026 qualora Qatar e Abu Dhabi dovessero essere cancellati a causa delle tens facebook
Guerra in Iran, l'ipotesi di un Gp a Imola come ultima gara del Mondiale 2026. Come potrebbe cambiare il calendario di F1Il conflitto in Iran e le tensioni mettono ancora a rischio i Gran premi in quell'area. Imola sarebbe pronta a organizzare la corsa a dicembre ... corriere.it
Nel frattempo, nella conferenza stampa: Qualche aggiornamento, Max? Max Verstappen: No. Qual è la tua opinione sulle speculazioni? Max: Nessuna. Hai qualche data in mente? Max: No. Non ho nulla da dire. reddit