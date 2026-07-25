F1 c’è l’idea di un gran finale sul circuito di Imola

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul circuito di Imola si pensa a un gran finale di stagione di Formula 1 a dicembre, in alternativa alle solite gare di fine anno. La decisione potrebbe arrivare a causa di un calendario modificato, reso più difficile dalla situazione bellica. La pista, già nota per le sue curve impegnative, potrebbe ospitare l’ultimo appuntamento del campionato, sostituendo altri eventi cancellati o spostati.

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Con un calendario complicato a causa della situazione bellica, lo storico circuito potrebbe a dicembre chiudere la stagione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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