Il Movimento 5 Stelle chiede di restituire l’area dell’ex Lido Augusto ai cittadini, proponendo la demolizione dei manufatti esistenti e la creazione di una spiaggia libera pubblica. L’area è attualmente in uno stato di abbandono e degrado, privando i residenti di un tratto importante della costa. La richiesta mira a recuperare uno spazio che da troppo tempo rimane inutilizzato e in condizioni di incuria.

Il Movimento 5 Stelle chiede il recupero dell’ex Lido Augusto, la demolizione dei manufatti e la creazione di una spiaggia libera pubblica.. “Da troppo tempo l’ex Lido Augusto è lasciato in uno stato vergognoso di abbandono e degrado, privando i cittadini di uno dei tratti più preziosi della costa di Pozzuoli. Associazioni, comitati e singoli cittadini hanno portato avanti negli anni numerose battaglie per restituire questo tratto di costa alla collettività e, da ultimo, è stata promossa anche una petizione. Battaglie alle quali anche il Movimento 5 Stelle di Pozzuoli ha sempre dato il proprio sostegno. Con il nostro portavoce alla Camera... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ex Lido Augusto, M5S Pozzuoli: “Restituire l’area ai cittadini”

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