Evade dai domiciliari e minaccia il vicino | arrestato
Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato dopo aver evaso e aver minacciato un vicino. La polizia ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, che ha portato all’arresto dell’individuo. L’episodio si è verificato oggi, quando il soggetto ha lasciato la propria abitazione e ha rivolto minacce a un’altra persona. Le autorità hanno agito per riportarlo in custodia e applicare la nuova misura restrittiva.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata odierna, personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento trae origine dall’attività di costante monitoraggio svolta dalla Squadra Volanti, che ha consentito di accertare la manomissione del dispositivo di controllo elettronico applicato all’uomo. Nel dettaglio, gli investigatori hanno ricostruito la condotta di evasione posta in essere dal destinatario della misura cautelare, ritenuto responsabile anche di una tentata estorsione nei confronti di un vicino di casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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