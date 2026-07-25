Evade dai domiciliari e minaccia il vicino | arrestato

Notizia in breve

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato dopo aver evaso e aver minacciato un vicino. La polizia ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, che ha portato all’arresto dell’individuo. L’episodio si è verificato oggi, quando il soggetto ha lasciato la propria abitazione e ha rivolto minacce a un’altra persona. Le autorità hanno agito per riportarlo in custodia e applicare la nuova misura restrittiva.