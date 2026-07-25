Un’atleta di Albino si è aggiudicata il bronzo ai campionati europei giovanili di mountain bike in Romania. La giovane ha concluso la prova di cross country nella categoria Girls 13 al terzo posto, a soli 20 secondi dall’argento. La competizione si è svolta sabato 25 luglio e ha visto la partecipazione di giovani ciclisti provenienti da diversi paesi europei.

MOUNTAIN BIKE. Sabato 25 luglio la giovane stella di Albino chiude al terzo posto tra le Girls 13 nella prova di cross country (Xco) a 20” dall’argento. Nami si conferma dopo i successi tricolori Dominatrice in Italia e ora stella europea. Dopo i successi tricolori nello short track e nell’Eliminator, sabato 25 luglio Nami Epis sale sul podio degli Europei giovanili di mountain bike a Cheile Gradi?tei, in Romania, conquistando il terzo posto nella categoria Girls 13, cross country (Xco). La golden girl di Albino ha chiuso a 1’37” dalla ceca Pavlina Kejzlarova, vincitrice della gara davanti alla svizzera Elin Sanna Plattner, staccata di 1’19”. Nei Boys 14 12° posto per il bergamasco della Ghisalbese Nicolò Orisio, già d’argento nel Team Relay. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Europei giovanili, Epis continua a brillare: bronzo dorato in Romania

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