Durante i campionati italiani giovanili a Laives, una squadra femminile toscana ha ottenuto quattro medaglie: tre argenti e un bronzo. Le atlete hanno concluso la gara senza riuscire a conquistare il primo posto. La competizione si è svolta nella provincia di Bolzano, con le giovani atlete che hanno mostrato ottime prestazioni sul percorso. Nessun atleta della squadra ha invece vinto una medaglia d’oro.

Una rappresentativa toscana femminile meravigliosa a Laives sulle strade della provincia di Bolzano nei campionati italiani giovanili ed alla quale è mancato solo il successo. Hanno sfiorato la maglia tricolore le due bravissime esordienti (13-14 anni) la pratese Matilde Mannelli nella gara del primo anno e l’aretina Ilary Ceccarelli in quella del secondo anno, mentre le allieve Olivia Giovannetti ed Elena Geppi hanno conquistato i due posti d’onore tra le allieve. Bilancio rosa splendido dunque (merito anche del tecnico regionale Michelangelo Dorangricchia) con la Mannelli che è stata l’unica in salita a seguire la grande favorita, la romagnola Beatrice Di Pardo alla decima vittoria stagionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tricolori giovanili, ragazze sul podio. Tre argenti e un bronzo a Laives

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