Europa League qualificazioni | debutto ok per Italiano al Besiktas Benfica e Twente ko

Notizia in breve

Nel secondo turno preliminare di Europa League, la squadra italiana ha ottenuto un risultato positivo nel suo debutto. La partita si è svolta a Istanbul e ha visto la vittoria della formazione di casa. Tra le squadre eliminate ci sono il Benfica e il Twente, mentre il Besiktas ha ottenuto un risultato favorevole. La competizione coinvolge anche squadre di altri paesi europei, tutte in corsa per accedere alla fase a gironi.