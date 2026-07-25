Europa League qualificazioni | debutto ok per Italiano al Besiktas Benfica e Twente ko
Nel secondo turno preliminare di Europa League, la squadra italiana ha ottenuto un risultato positivo nel suo debutto. La partita si è svolta a Istanbul e ha visto la vittoria della formazione di casa. Tra le squadre eliminate ci sono il Benfica e il Twente, mentre il Besiktas ha ottenuto un risultato favorevole. La competizione coinvolge anche squadre di altri paesi europei, tutte in corsa per accedere alla fase a gironi.
Istanbul (Turchia) 24 luglio 2026 - Non solo la Champions League, anche in Europa League si disputa il secondo turno preliminare e alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, così come alcune big dei campionati europei, entrano nel tabellone per guadagnarsi un posto nella fase a campionato. Non tutto però va come previsto per le big scese in campo e allora spazio anche a sorprese. Il Benfica cade a sorpresa nel suo debutto contro il San Gallo. Sconfitta anche per il Twente in casa contro il Ferencvaros, mentre domina il Besiktas di Vincenzo Italiano, non riuscendo però a chiudere il discorso qualificazione nella gara di andata. Il prossimo giovedì 30 luglio si giocheranno tutte le gare di ritorno di questo secondo turno preliminare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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