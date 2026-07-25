Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 25 luglio 2026

Notizia in breve

Alle ore 20:30 di oggi, sabato 25 luglio 2026, si è svolta l’estrazione di VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su 40, ma al momento non sono ancora disponibili i numeri vincenti né eventuali vincite. La lotteria consente di vincere una casa indovinando i numeri estratti, e l’evento si è svolto senza ulteriori dettagli sui risultati. La verifica dei numeri e delle eventuali vincite sarà comunicata successivamente.