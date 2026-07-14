Meteo tra oggi e domani 40 gradi su tutta Italia Poi farà fresco la prossima settimana

Tra oggi e domani le temperature in Italia raggiungeranno i 40 gradi, con condizioni di tempo asciutto e poche eccezioni di acquazzoni o temporali sulle Alpi. La prossima settimana è prevista una diminuzione delle temperature, con un calo del caldo.

Secondo il meteo oggi ci saranno condizioni di tempo asciutto in Italia, con la possbilità di acquazzoni o temporali sulle Alpi. La temperatura sarà ancora in rialzo. I valori supereranno di 6-8 gradi la media del centro-nord e della Sardegna. I valori massimi si avvicineranno ai 40 gradi. Localmente verranno superati nei prossimi giorni. Domani 15 luglio ci sarà un aumento dell’instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali intensi in movimento da ovest verso est e anche sulle pianure. La fine della settimana e il picco della fase calda. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano invece il picco della fase calda sul finire della settimana quando le anomalie positive maggiori si sposteranno verso il Centro-Sud. 🔗 Leggi su Open.online

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METEO. FORTI TEMPORALI E POSSIBILE GRANDINE AL NORD, ARIA FREDDA IN SETTIMANA

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