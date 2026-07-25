Dopo quasi 50 anni, il Comune di Jesi ha vinto una causa legale riguardante un esproprio in via Coppi. La decisione permette all’amministrazione di rimuovere dall’avanzo di bilancio 700 mila euro, precedentemente riservati come copertura per eventuali spese legali. Questi fondi saranno disponibili per il bilancio a partire dal prossimo anno, consentendo di utilizzarli per altri scopi pubblici.

JESI - Fine di una vicenda giudiziaria durata quasi 50 anni e sospiro di sollievo per il Comune di Jesi, che può togliere 700mila euro dal cassetto dove erano stati accantonati per far fronte a un eventuale esito negativo, e rimetterli in cassa: potranno essere spesi dal prossimo anno. A definire l’esito è stata la Cassazione che ha confermato quanto, in favore del Comune di Jesi, era già stato indicato dalla Corte d’Appello d’Ancona nel 2023: l’indennizzo adeguato per un’area espropriata nei primi anni ’80 nei pressi dell’attuale via Fausto Coppi era di circa 78mila euro e non di 780mila, come invece ritenuto e richiesto dagli eredi del proprietario originario. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Esproprio in via Coppi, il Comune di Jesi vince la causa dopo mezzo secolo

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