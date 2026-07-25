I tecnici stanno elaborando un piano per ridurre i disagi legati ai lavori di ampliamento della metropolitana M5 a Monza, che prevede anche interventi contro i rumori causati durante le operazioni di esproprio. La realizzazione delle sette nuove fermate comporterà modifiche che coinvolgono anche le aree interessate dagli espropri, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per i residenti e le attività commerciali locali. Il progetto è in fase di studio e valutazione delle misure di mitigazione.

La metropolitana M5 non porterà soltanto sette nuove fermate a Monza. Cambierà il volto della città, prima ancora dell’arrivo dei treni. Per questo il Comune ha deciso di muoversi con anticipo, pianificando gli interventi necessari per gestire quasi sette anni di cantieri e le profonde trasformazioni urbanistiche e viabilistiche che accompagneranno l’opera. Il sindaco Paolo Pilotto ha infatti chiesto il supporto del Comune di Milano e di MM per trasferire a Monza l’esperienza maturata durante la realizzazione delle linee M4 e M5. È nato così un tavolo tecnico congiunto per capire come pianificare la gestione dei 14 cantieri che interesseranno la città: sette stazioni e sette manufatti di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Espropri e rumori. I tecnici studiano un piano anti disagi

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