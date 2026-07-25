esplode batteria tecnico ustionato al volto

Una batteria esplode causando ustioni al volto di un tecnico. Lo scoppio è stato avvertito a chilometri di distanza, seguito da un incendio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10, alla Arco Technology, azienda specializzata in batterie per tecnologie avanzate, nella zona industriale di via Badini, a Quarto Inferiore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Lo scoppio, avvertito anche a chilometri di distanza, poi il rogo. Paura, ieri mattina, poco dopo le 10, alla Arco Technology, azienda, che si occupa, tra le altre cose, di batterie per tecnologie estremamente sofisticate, nella zona industriale di via Badini, a Quarto Inferiore, frazione di Granarolo. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, un giovane dipendente stava armeggiando proprio con alcune batterie quando una di queste, per cause ancora da chiarire, sarebbe scoppiata, rilasciando, tra l’altro un liquido corrosivo che avrebbe ferito il lavoratore. Lo scoppio ha, poi, causato un incendio che ha danneggiato parte dello stabile, rendendolo inagibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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