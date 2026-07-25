È stato consegnato un nuovo ecografo di ultima generazione al reparto di terapia intensiva neonatale di un ospedale di Rimini. L’apparecchio è destinato a facilitare gli esami sui neonati nelle culle. La donazione è stata resa possibile attraverso una catena di solidarietà. L’unità di terapia intensiva neonatale si prepara a utilizzare il dispositivo per migliorare gli esami clinici sui bambini più piccoli.

Un ecografo di nuova generazione per il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ ospedale di Rimini. Una iniziativa possibile grazie a una catena di solidarietà che ha visto contribuire il magazine Chi e Mondadori Media, e che grazie ad Anpas Comitato Regionale Emilia-Romagna Odv, in stretta collaborazione con Ausl Romagna, è stato possibile tradurre in atti concreti. L’ecografo, il secondo in Italia di questo genere, è già operativo anche se la consegna ufficiale è avvenuta giovedì nel reparto diretto dalla dottoressa Gina Ancora. Erano presenti: Ivonne Zoffoli, direzione medica di presidio, Valentina Ermeti, coordinatrice... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esami sicuri ai bimbi nelle culle. Un nuovo ecografo per la Tin

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