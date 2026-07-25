Ercolano brucia rifiuti sotto al cavalcavia dell' autostrada | identificato 47enne tradito da un tatuaggio
Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver dato fuoco a rifiuti vicino a un cavalcavia dell’autostrada Napoli-Salerno. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’episodio e hanno identificato il responsabile, che è stato catturato poco dopo. Durante l’arresto, è stato riconosciuto grazie a un tatuaggio visibile sul suo corpo. L’incendio è stato appiccato in pieno giorno, ma le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire rapidamente.
Appicca un incendio di rifiuti in pieno giorno nei pressi del cavalcavia dell'autostrada Napoli-Salerno, ma le telecamere lo incastrano e finisce in manette. Ad incastrare un 47enne di Torre del Greco sono state le immagini del sistema di videosorveglianza comunale che hanno ripreso anche un tatuaggio in cui era ben visibile la scritta Angela. L'uomo è stato incastrato grazie alle indagini lampo dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco e dagli agenti della Polizia Municipale di Ercolano. Il rogo di rifiuti appiccato in pieno giorno nella zona di Via Gramsci, a Ercolano. Tutto è... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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