Ercolano brucia rifiuti sotto al cavalcavia dell' autostrada | identificato 47enne tradito da un tatuaggio

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver dato fuoco a rifiuti vicino a un cavalcavia dell’autostrada Napoli-Salerno. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’episodio e hanno identificato il responsabile, che è stato catturato poco dopo. Durante l’arresto, è stato riconosciuto grazie a un tatuaggio visibile sul suo corpo. L’incendio è stato appiccato in pieno giorno, ma le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire rapidamente.