Dal 27 al 30 luglio, i treni tra Firenze Campo di Marte e Rifredi saranno sospesi per la seconda fase dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia a Ponte al Pino. Durante questo periodo, i servizi ferroviari non circoleranno tra le due stazioni. Restano garantiti alcuni collegamenti, ma non sono specificate le modalità di eventuali alternative o servizi sostitutivi. La circolazione sarà interrotta in modo continuativo per tutta la durata dei lavori.

Arezzo, 25 luglio 2026 – . Dal 27 al 30 luglio, in occasione della seconda fase di lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze, la circolazione ferroviaria sarà nuovamente interrotta in modo continuativo tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. La Regione Toscana invita tutti gli enti e le aziende, nelle giornate interessate dalle limitazioni ferroviarie, a favorire il lavoro da remoto, riorganizzare le attività e limitare gli spostamenti non indispensabili, al fine di ridurre la congestione e garantire la mobilità di chi opera nei servizi essenziali. “L’intervento sul cavalcaferrovia di Ponte a Pino è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza Ponte al Pino: i treni ed i servizi garantiti nella seconda fase 27-30 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lavori Ponte al Pino, servizi garantiti

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ponte al Pino chiuso: treni e servizi garantiti dal 27 al 30 luglio

Chiusura Ponte al Pino: i treni disponibili su linee aretina e faentina e servizi garantitiDa questa sera alle 23, la linea ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Rifredi sarà interrotta fino a data da definirsi, a causa dei lavori di...

Temi più discussi: Emergenza Ponte al Pino: i treni ed i servizi garantiti nella seconda fase 27-30 luglio; Emergenza Ponte al Pino, dal 27 al 30 nuovi disagi; Treni, lavori a Firenze per nuovo ponte: stop dal 26 al 30 luglio; Nuovo stop treni a Firenze, seconda fase di lavori al ponte al Pino dalle 22 del 26 luglio.

Emergenza Ponte al Pino: i treni ed i servizi garantiti nella seconda fase 27-30 luglioDal 27 al 30 luglio, in occasione della seconda fase di lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze, la circolazione ferroviaria sarà nuovamente interrotta in modo contin ... lanazione.it

Ponte al Pino: guida alla sopravvivenza contro il caos ferroviarioLo stop di Ponte al Pino rappresenta un test di maturità per la mobilità toscana. Non è solo una questione di binari interrotti, ma di quanto il sistema istituzionale, le aziende di trasporto e i ... nove.firenze.it