Emergenza Ponte al Pino | i treni ed i servizi garantiti nella seconda fase 27-30 luglio

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 27 al 30 luglio, i treni tra Firenze Campo di Marte e Rifredi saranno sospesi per la seconda fase dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia a Ponte al Pino. Durante questo periodo, i servizi ferroviari non circoleranno tra le due stazioni. Restano garantiti alcuni collegamenti, ma non sono specificate le modalità di eventuali alternative o servizi sostitutivi. La circolazione sarà interrotta in modo continuativo per tutta la durata dei lavori.

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Arezzo, 25 luglio 2026 –  .  Dal 27 al 30 luglio, in occasione della seconda fase di lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze, la circolazione ferroviaria sarà nuovamente interrotta in modo continuativo tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. La Regione Toscana invita tutti gli enti e le aziende, nelle giornate interessate dalle limitazioni ferroviarie, a favorire il lavoro da remoto, riorganizzare le attività e limitare gli spostamenti non indispensabili, al fine di ridurre la congestione e garantire la mobilità di chi opera nei servizi essenziali. “L’intervento sul cavalcaferrovia di Ponte a Pino è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lavori Ponte al Pino, servizi garantiti

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