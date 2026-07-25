Emergenza caldo Inps attiva tutele rafforzate | le nuove regole Cig per edilizia e agricoltura

L’Inps ha introdotto nuove regole per la cassa integrazione in edilizia e agricoltura, in risposta all’emergenza caldo. Le tutele rafforzate mirano a supportare le imprese che operano in ambienti esposti alle alte temperature, rendendo più agevole la gestione delle assenze e delle richieste di intervento durante le ondate di calore. Le modifiche alle procedure si applicano alle aziende di questi settori, che devono rispettare le nuove disposizioni per accedere alle forme di sostegno previste.

Per le imprese gestire le frequenti ondate di calore sta diventando sempre più complesso, soprattutto nei comparti in cui il lavoro si svolge prevalentemente all’aperto o in ambienti esposti alle alte temperature. L’emergenza caldo è prima di tutto un problema ambientale e sanitario, ma coinvolge in maniera così incisiva l’ organizzazione delle attività, la sicurezza dei lavoratori e la continuità della produzione, che il legislatore ha previsto misure straordinarie di tutela. Tali interventi sono stati illustrati dall’Inps con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, che disciplina le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in presenza di eventi climatici eccezionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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