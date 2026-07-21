Cassa integrazione rafforzata per il caldo estremo le nuove regole Inps | cosa cambia

Notizia in breve

L'Inps ha annunciato le nuove regole sulla cassa integrazione rafforzata per i lavoratori colpiti da eventi climatici estremi come le ondate di calore. Le modifiche riguardano i criteri di accesso e le modalità di richiesta, con procedure aggiornate per favorire l'ammortizzamento dei disagi causati dal caldo intenso. Le nuove disposizioni sono operative da questa settimana, con specifiche indicazioni sulla documentazione necessaria e sui tempi di erogazione.