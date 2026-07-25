Elezioni amministrative 2027 Sala congela Calabresi | Non so se mette tutti d’accordo

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Milano ha dichiarato di non essere sicuro che il giornalista, che si sta preparando a candidarsi come rappresentante del centrosinistra alle elezioni del 2027, possa ottenere consenso tra tutti. Ha espresso cautela riguardo alla possibilità che la candidatura di Calabresi possa incontrare un'ampia approvazione.

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Milano, 25 luglio 2026 – “Mario Calabresi è in gioco, ma non so se può mettere d’accordo tutti ”. Il sindaco Giuseppe Sala, lette le dichiarazioni di mercoledì sera del giornalista ormai pronto a scendere in campo come candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 2027, è cauto, anche un po’ freddo nei confronti di Calabresi. Sì, certo, l’ex direttore di Repubblica e Stampa e fondatore di Chora Media ha fatto un passo in avanti rispetto ai silenzi dei mesi scorsi. L’ammissione. Queste le parole pronunciate durante la Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi: “Candidarmi a Milano? Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Elezioni amministrative 2027, Sala “congela” Calabresi: “Non so se mette tutti d’accordo”
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