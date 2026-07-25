Il sindaco di Milano ha dichiarato di non essere sicuro che il giornalista, che si sta preparando a candidarsi come rappresentante del centrosinistra alle elezioni del 2027, possa ottenere consenso tra tutti. Ha espresso cautela riguardo alla possibilità che la candidatura di Calabresi possa incontrare un'ampia approvazione.

Milano, 25 luglio 2026 – “Mario Calabresi è in gioco, ma non so se può mettere d’accordo tutti ”. Il sindaco Giuseppe Sala, lette le dichiarazioni di mercoledì sera del giornalista ormai pronto a scendere in campo come candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 2027, è cauto, anche un po’ freddo nei confronti di Calabresi. Sì, certo, l’ex direttore di Repubblica e Stampa e fondatore di Chora Media ha fatto un passo in avanti rispetto ai silenzi dei mesi scorsi. L’ammissione. Queste le parole pronunciate durante la Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi: “Candidarmi a Milano? Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni amministrative 2027, Sala “congela” Calabresi: “Non so se mette tutti d’accordo”

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