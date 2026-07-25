Elena Santarelli | Con Santa Longevity aiuto le donne a sentirsi più belle e in salute

Notizia in breve

Elena Santarelli ha annunciato di collaborare con Santa Longevity per promuovere prodotti destinati a migliorare l’aspetto e la salute delle donne. La influencer ha condiviso che questa partnership mira a sostenere le clienti nel sentirsi più belle e in forma. La donna, descritta come alta, magra e curata, ha evidenziato l’intenzione di aiutare le donne a raggiungere un benessere estetico e fisico attraverso questa collaborazione.