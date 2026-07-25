Elena Santarelli | Con Santa Longevity aiuto le donne a sentirsi più belle e in salute
Elena Santarelli ha annunciato di collaborare con Santa Longevity per promuovere prodotti destinati a migliorare l’aspetto e la salute delle donne. La influencer ha condiviso che questa partnership mira a sostenere le clienti nel sentirsi più belle e in forma. La donna, descritta come alta, magra e curata, ha evidenziato l’intenzione di aiutare le donne a raggiungere un benessere estetico e fisico attraverso questa collaborazione.
Alta, magra, bionda, mai in disordine. Una Barbie che cammina. L’immagine pubblica di Elena Santarelli effettivamente può dare adito a credere che in lei ci sia poco di umano e spontaneo, ma bastano pochi minuti di chiacchierata per ricredersi: Elena è una di noi, magari con una genetica leggermente favorevole e una forza di volontà che a molte (a me sicuramente) manca. Ma mi sento di poterlo confermare: non è una marziana. Da sempre appassionata di benessere e bellezza, da alcuni mesi ha lanciato Santa Longevity, un progetto che ruota attorno al concetto di longevità, inteso non come «volontà di allungare la vita ad ogni costo o sembrare per sempre giovani ma di vivere al meglio il tempo che abbiamo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie e thread social correlati
L’oncologia che aiuta le donne a sentirsi belleAll’ospedale di Budrio è attivo un modello di oncologia territoriale che si concentra sul paziente, in particolare sulle donne.
Elena Santarelli a Roma per Toy Story 5: il look vivace con tocco ciliegiaUna donna è stata vista a Roma, presso la Stazione Termini, durante la presentazione di Toy Story 5.