Dopo l’approvazione definitiva da parte del Senato, il ddl sul consenso informato in educazione sessuo-affettiva ha suscitato forti reazioni. La legge, approvata anche alla Camera a dicembre 2025, ha sollevato numerose polemiche tra sostenitori e oppositori. Nel frattempo, sui social, piattaforme come OnlyFans hanno visto un incremento di utenti, evidenziando come il dibattito pubblico abbia attirato l’attenzione anche su contenuti e servizi legati alla sessualità.

L’approvazione recente del ddl Valditara sul consenso informato in materia di “educazione sessuo-affettiva” ha scatenato reazioni feroci. Come si ricorderà, la legge voluta dal ministro dell’Istruzione ha ottenuto l’ok definitivo dal Senato ai primi di giugno, dopo essere stata approvata alla Camera nel dicembre 2025. Il testo vieta qualsiasi insegnamento della sessualità nella scuola dell’infanzia e primaria e prevede, nelle scuole medie e superiori, che ogni attività su erotismo, affettività o identità di genere possa partire solo con il consenso scritto e preventivo dei genitori. Si tratta, come si sa, di un tema particolarmente caro alla sinistra politica e ancor di più a quella intellettuale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Educazione sessuale, lo scontro sul ddl Valditara: ecco perché il vero vincitore è OnlyFans

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EDUCAZIONE SESSUO-AFFETTIVA solo con lok dei genitori. Stop in materne e elementari. Il ddl è legge

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