Il ministro dell'Istruzione Valditara ha commentato: "Con l'approvazione definitiva di oggi al Senato della legge sul Consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender" Il ddl Valditara è legge. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che por. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ddl Valditara è legge, vietata educazione sessuale e gender fluid all'asilo e alle elementari, dalle medie con consenso informato

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