Venerdì 24 luglio, in Puglia, si è celebrato il matrimonio di una coppia italiana nota nel mondo dello sport. La cerimonia si è svolta tra Locororondo e Fasano, con circa 300 invitati, tra cui calciatori internazionali, amici e familiari. La giornata è culminata con un ricevimento che ha visto la partecipazione di numerosi vip, mentre la coppia ha scelto un matrimonio in stile lusso con una parata di ospiti importanti.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati venerdì 24 luglio in Puglia, al termine di una giornata organizzata tra Locorotondo e Fasano. Alla cerimonia e al ricevimento hanno partecipato circa 300 invitati, tra esponenti del calcio internazionale, amici e familiari della coppia. Il matrimonio del portiere della Nazionale e del Manchester City è stato celebrato con misure di sicurezza rafforzate e con un piano predisposto per tutelare la riservatezza degli ospiti. La Valle d’Itria è stata così teatro di uno degli eventi mondani più seguiti dell’estate. Matrimonio Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: la cerimonia a Locorotondo. Per il loro sì, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno scelto la Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel centro di Locorotondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ed è Sì”. Lusso, 300 invitati e parata di vip: è della famosa coppia italiana il matrimonio dell’estate

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