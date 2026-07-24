Super festa in piazza prima del Sì La coppia vip italiana pronta al matrimonio più atteso dell’estate

Una coppia vip italiana si prepara a sposarsi con una cerimonia in Puglia, pochi giorni prima del sì ufficiale. La coppia ha già celebrato in segreto il rito civile alcuni mesi fa. La festa in piazza si svolge prima dell’evento ufficiale e coinvolge numerosi invitati. La cerimonia è considerata tra le più attese dell’estate italiana.

Manca ormai pochissimo a uno dei matrimoni più attesi dell’estate italiana. Una delle coppie vip più seguite degli ultimi anni è pronta a pronunciare il fatidico sì con una cerimonia da sogno organizzata in Puglia, dopo aver già celebrato in gran segreto il rito civile nei mesi scorsi. L’attesa è altissima, soprattutto tra i fan, curiosi di scoprire ogni dettaglio di una giornata che promette lusso, eleganza e tanti ospiti illustri. La storia d’amore tra i due dura ormai da quasi un decennio e, nel frattempo, la famiglia si è allargata con la nascita del loro primo figlio, Leo, arrivato nel 2024. Per il grande giorno gli sposi hanno scelto... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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