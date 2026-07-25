E’ possibile prevedere il numero di supplenze al 30 giugno 2027? Obiettivo ridurre numero spezzoni

Notizia in breve

Durante un confronto trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 luglio 2026, è stato discusso se si possa prevedere il numero di supplenze fino al 30 giugno 2027. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di ridurre gli spezzoni di incarico attraverso la presentazione di 150 preferenze da parte degli insegnanti. La discussione è stata condotta da Andrea Carlino con la partecipazione di un rappresentante della Gilda degli Insegnanti.