E’ possibile prevedere il numero di supplenze al 30 giugno 2027? Obiettivo ridurre numero spezzoni
Durante un confronto trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 luglio 2026, è stato discusso se si possa prevedere il numero di supplenze fino al 30 giugno 2027. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di ridurre gli spezzoni di incarico attraverso la presentazione di 150 preferenze da parte degli insegnanti. La discussione è stata condotta da Andrea Carlino con la partecipazione di un rappresentante della Gilda degli Insegnanti.
Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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