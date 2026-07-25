È morto anche lui Cinema | il lutto è enorme

Da thesocialpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto il regista Chuck Russell, noto per aver diretto film come The Mask, che hanno avuto grande successo tra gli anni Ottanta e Novanta. La notizia è stata annunciata dai familiari e ha suscitato un grande dolore nel mondo del cinema. Russell aveva 65 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’industria cinematografica internazionale.

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Un lutto drammatico scuote il cinema internazionale: è morto Chuck Russell, il regista che ha segnato Hollywood tra gli anni Ottanta e Novanta e trasformato titoli come The Mask in fenomeni pop senza tempo. Autore versatile, capace di muoversi dall’horror all’action fino alla commedia fantastica, lascia un’eredità che continua a parlare a generazioni di spettatori. La notizia della scomparsa di Chuck Russell ha avuto un impatto immediato sull’industria americana. Attori, colleghi e addetti ai lavori hanno ricordato il suo talento e la passione riversata in ogni set. Solo dopo l’annuncio sono emersi i dettagli tragici delle sue ultime ore, mentre Hollywood resta sconvolta dal dolore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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MORTE DE SAM NEILL CHOCA FÃS E DEIXA O CINEMA DE LUTO

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