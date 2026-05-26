Lutto enorme nella musica è morto proprio lui | addio alla leggenda!

Un noto sassofonista jazz è deceduto all’età di 95 anni. Considerato tra i protagonisti più influenti del genere nel secondo Novecento, ha lasciato un’impronta significativa nella musica. La sua morte rappresenta una perdita per il mondo jazz e per la musica in generale. La sua carriera si è sviluppata nel corso di molti decenni, segnando numerose innovazioni nel sound e nello stile. Sul suo operato sono state scritte molte recensioni e celebrazioni.

Il mondo della musica saluta una delle sue figure più influenti: Sonny Rollins, sassofonista considerato tra i grandi protagonisti del jazz del secondo Novecento, è morto a 95 anni. La notizia segna la scomparsa di un artista che, per decenni, ha rappresentato un riferimento tecnico e creativo per generazioni di musicisti e ascoltatori. Rollins era indicato da molti come il più celebre jazzista della sua stagione storica ancora in vita e, nel corso di una carriera lunghissima, aveva consolidato una reputazione fondata soprattutto sulla forza delle esibizioni dal vivo. Proprio per questa capacità di trasformare il palco in un laboratorio continuo, era stato spesso definito, in ambito critico e divulgativo, il “ miglior improvvisatore vivente ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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MUSICA ITALIANA SOTTO SHOCK: ADDIO IMPROVVISO AL FAMOSO CANTANTE...FAN IN LACRIME!

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