Dynamite 22.072026 Il triangolo che non ti aspetti

L’ultima tappa prima di Redemption si svolge al The Pinnacle di Nashville, Tennessee, con due titoli in palio e un main event che vede Kenny Omega e Jon Moxley schierati dalla stessa parte del ring. La serata si concentra su questa combinazione inaspettata tra i due wrestler, mentre il pubblico assiste a uno spettacolo di incontri e sfide per i titoli. La manifestazione si conclude con un’atmosfera di attesa per gli eventi futuri.

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal The Pinnacle di Nashville, Tennessee. Ultima tappa prima di Redemption, con due titoli in palio e un main event che mette Kenny Omega e Jon Moxley dalla stessa parte del ring, il che difficilmente può finire bene. Excalibur, Tony Schiavone e Taz aprono le danze passando in rassegna la card di Redemption e annunciando il main event della serata: Kenny Omega, Jon Moxley e Will Ospreay contro la Don Callis Family. BACKSTAGE: Will Ospreay e Kenny Omega si preparano al match. Ospreay ricorda che tutte le volte che hanno fatto coppia hanno vinto, restando lui stesso sorpreso dalla statistica, e ricorda che l’ultima volta Omega stava rientrando da un brutto infortunio: se si stanca, basta che dia il cambio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dynamite 22.07.2026 Il triangolo che non ti aspetti

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