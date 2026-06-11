Il pogrom che non ti aspetti

Da cms.ilmanifesto.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 9 e il 10 giugno, le strade di Belfast sono state teatro di violenti scontri con incendi e atti di violenza contro le comunità immigrate. Diversi punti della città sono stati coinvolti in episodi di danneggiamenti e saccheggi, con le forze dell’ordine che hanno risposto con interventi di sicurezza. La tensione è cresciuta in un contesto di crescente ostilità nei confronti degli stranieri, senza che si registrino immediatamente motivazioni ufficiali per gli atti compiuti.

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Irlannda del Nord Belfast, sudanese cerca di decapitare a coltellate un 40enne bianco: notte di roghi e di violenze anti-migranti, Sinn Féin in difficoltà Irlannda del Nord Belfast, sudanese cerca di decapitare a coltellate un 40enne bianco: notte di roghi e di violenze anti-migranti, Sinn Féin in difficoltà Nella notte tra il 9 e il 10 giugno le strade di Belfast sono tornate a bruciare, sconvolte da un’ondata di violenza anti-immigrazione esplosa con ferocia inaudita in diversi settori a maggioranza unionistaprotestante della città. Un’escalation che ha trovato il pretesto perfetto in un grave fatto di cronaca nera avvenuto la sera precedente, lunedì 8 giugno, sempre nel capoluogo nordirlandese. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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