Dubai offrirà premi ai residenti che inviteranno amici e familiari a visitarli. I premi non saranno in denaro, ma esperienze come soggiorni in hotel o cene, con un valore massimo di 3.000 dirham, circa 700 euro. La promozione mira a incentivare le visite nel territorio, premiando i residenti che facilitano l’arrivo di ospiti. L’iniziativa si concentra su premi legati a servizi e soggiorni, senza coinvolgere premi in denaro.

Il premio non sarà in denaro, ma consisterà in esperienze come soggiorni in hotel o cene, per un valore massimo di 3.000 dirham, cioè poco più di 700 euro. La promozione sarà valida per i soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre, e ogni residente potrà invitare fino a cinque persone alla volta, per un massimo di tre inviti complessivi. In seguito all’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran dello scorso 28 febbraio, la risposta iraniana aveva coinvolto diversi paesi del Golfo persico, bombardati con missili e droni. Gli attacchi a Dubai avevano provocato alcuni morti e feriti, e avevano causato un gravissimo danno di immagine a Dubai, che nell’ultimo ventennio aveva investito moltissimo per diventare una meta turistica e residenziale esclusiva e desiderata a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Amici.

© Ilpost.it - Dubai premierà i residenti che convinceranno i loro amici e familiari a venirli a trovare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dubai, 700 euro per i residenti che invitano amici e parenti: il paradiso di ultra-ricchi e influencer è solo un ricordoIl governo di Dubai offre circa 715 euro ai residenti che invitano amici e parenti a visitare la città, con l’obiettivo di stimolare il turismo.

Morte di Nicolò e Gabriele. Petizione dei loro amici: "Intitoliamo loro una via"Gli amici di Nicolò Guazzelli e Gabriele Seragini hanno avviato una petizione per chiedere di intitolare una strada a nome dei due 23enni, morti in...

Si parla di: Dubai offre 817 dollari a ciascun residente per incentivare l'attrazione di un maggior numero di turisti.

Dubai contrasta la crisi per la guerra, 800 dollari a chi porta turisti(ANSA-AFP) - DUBAI, 22 LUG - Dubai offrirà sconti e offerte per un valore di oltre 800 dollari ai residenti che porteranno amici e parenti in visita. Lo ha annunciato l'ufficio stampa dell'emirato, in ... msn.com

Dubai, 700 euro per i residenti che invitano amici e parenti: il paradiso di ultra-ricchi e influencer è solo un ricordoSeicentodieci sterline, circa 715 euro, per convincere gli amici a venire a trovarli a Dubai e rilanciare il turismo. Il governo offre incentivi ... msn.com