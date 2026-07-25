Dubai premierà i residenti che convinceranno i loro amici e familiari a venirli a trovare

Da ilpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dubai offrirà premi ai residenti che inviteranno amici e familiari a visitarli. I premi non saranno in denaro, ma esperienze come soggiorni in hotel o cene, con un valore massimo di 3.000 dirham, circa 700 euro. La promozione mira a incentivare le visite nel territorio, premiando i residenti che facilitano l’arrivo di ospiti. L’iniziativa si concentra su premi legati a servizi e soggiorni, senza coinvolgere premi in denaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il premio non sarà in denaro, ma consisterà in esperienze come soggiorni in hotel o cene, per un valore massimo di 3.000 dirham, cioè poco più di 700 euro. La promozione sarà valida per i soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre, e ogni residente potrà invitare fino a cinque persone alla volta, per un massimo di tre inviti complessivi. In seguito all’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran dello scorso 28 febbraio, la risposta iraniana aveva coinvolto diversi paesi del Golfo persico, bombardati con missili e droni. Gli attacchi a Dubai avevano provocato alcuni morti e feriti, e avevano causato un gravissimo danno di immagine a Dubai, che nell’ultimo ventennio aveva investito moltissimo per diventare una meta turistica e residenziale esclusiva e desiderata a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Amici.

dubai premier224 i residenti che convinceranno i loro amici e familiari a venirli a trovare
© Ilpost.it - Dubai premierà i residenti che convinceranno i loro amici e familiari a venirli a trovare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dubai, 700 euro per i residenti che invitano amici e parenti: il paradiso di ultra-ricchi e influencer è solo un ricordoIl governo di Dubai offre circa 715 euro ai residenti che invitano amici e parenti a visitare la città, con l’obiettivo di stimolare il turismo.

Morte di Nicolò e Gabriele. Petizione dei loro amici: "Intitoliamo loro una via"Gli amici di Nicolò Guazzelli e Gabriele Seragini hanno avviato una petizione per chiedere di intitolare una strada a nome dei due 23enni, morti in...

Si parla di: Dubai offre 817 dollari a ciascun residente per incentivare l'attrazione di un maggior numero di turisti.

dubai premierà i residentiDubai contrasta la crisi per la guerra, 800 dollari a chi porta turisti(ANSA-AFP) - DUBAI, 22 LUG - Dubai offrirà sconti e offerte per un valore di oltre 800 dollari ai residenti che porteranno amici e parenti in visita. Lo ha annunciato l'ufficio stampa dell'emirato, in ... msn.com

dubai premierà i residentiDubai, 700 euro per i residenti che invitano amici e parenti: il paradiso di ultra-ricchi e influencer è solo un ricordoSeicentodieci sterline, circa 715 euro, per convincere gli amici a venire a trovarli a Dubai e rilanciare il turismo. Il governo offre incentivi ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web