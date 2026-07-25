Doppia beffa per Hamilton | prima perde la pole poi viene retrocesso

Notizia in breve

Lando Norris ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Ungheria per soli 12 millesimi di secondo su Hamilton. Tuttavia, la FIA ha retrocesso l’inglese al quinto posto per una manovra ritenuta dannosa nei confronti di Piastri alla curva 1 nella Q3. Hamilton, che aveva dominato le prove, si è visto quindi penalizzato e ha perso la prima posizione.