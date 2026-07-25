Doppia beffa per Hamilton | prima perde la pole poi viene retrocesso
Lando Norris ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Ungheria per soli 12 millesimi di secondo su Hamilton. Tuttavia, la FIA ha retrocesso l’inglese al quinto posto per una manovra ritenuta dannosa nei confronti di Piastri alla curva 1 nella Q3. Hamilton, che aveva dominato le prove, si è visto quindi penalizzato e ha perso la prima posizione.
Per un soffio, per 12 millesimi di secondo, Lando Norris strappa la pole position del gran premio di Ungheria a Lewis Hamilton. Poi la Fia penalizza l’inglese per una manovra che avrebbe danneggiato PIastri alla curva 1 nella Q3 e l’inglese che era stato il grande protagonista della due giorni di prove si ritrova al quinto posto. Partirà quindi in terza fila. Della squalifica di Hamilton trae vantaggio anche Charles Leclerc, terzo posto alla fine delle prove ma poi promosso in prima fila al fianco di Norris. Colpi di sfortuna di Hamilton a parte le prove hanno dimostrato che le Ferrari sul circuito dell’Hungaroring sono velocissime e a loro agio per le tante curve che esaltano l’aerodinamica delle Rosse. 🔗 Leggi su Panorama.it
Notizie e thread social correlati
Russell, pole thriller in Austria. Leclerc in prima fila, poi Hamilton e AntonelliIl britannico ha ottenuto la pole position in Austria approfittando dell’uscita di pista di Verstappen durante le qualifiche.
Kimi Antonelli si prende tutto a Silverstone, prima la Sprint e poi la pole: Leclerc davanti a HamiltonKimi Antonelli ha conquistato la pole position a Silverstone, vincendo anche la Sprint.
Si parla di: Libere 1: Leclerc davanti a tutti ma finisce la sessione k.o. ai box.
Doppia beffa per Hamilton: prima perde la pole poi viene retrocessoIn Ungheria il campione del mondo in carica beffa il ferrarista per soli 12 millesimi, ma le Rosse riescono a tenere dietro i rivali della Mercedes ... panorama.it
Lewis Hamilton a rischio penalità dopo le qualifiche del GP Ungheria, possibile impeding su Piastri. Cosa è successo e quante posizioni perderebbeFORMULA 1 - Dopo la beffa per la pole position del GP Ungheria soffiata per 12 millesimi da Norris, per Lewis Hamilton se ne potrebbe aggiungere un'altra: il pi ... eurosport.it