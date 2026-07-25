La Rai ha deciso di interrompere la trasmissione di “Chi l’ha visto” dopo la partenza di una delle conduttrici storiche. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un’epoca per il programma di servizio pubblico. La conduttrice ha lasciato il suo ruolo, e la rete ha annunciato che il format continuerà con un nuovo volto. La trasmissione, in onda da molti anni, non avrà più la stessa conduzione.

L’addio di una delle conduttrici più iconiche della televisione italiana apre una fase completamente nuova per uno dei programmi di servizio pubblico più longevi e seguiti. La prossima stagione di “Chi l’ha visto?” segnerà infatti un passaggio storico, con la Rai chiamata a individuare il volto che raccoglierà un’eredità costruita in anni di dirette, inchieste e appelli che hanno coinvolto milioni di telespettatori. Nelle ultime settimane si sono rincorse numerose indiscrezioni sui possibili successori, alimentando il dibattito tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Tra ipotesi di volti già noti della televisione e suggestioni che... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Dopo Federica Sciarelli”. Chi l’ha visto, la decisione finale della Rai

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Chi prende il posto di Federica Sciarelli a Chi lha visto Spunta un nome che delude il pubblico

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