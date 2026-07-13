La conduttrice del Tg1 Chi l’ha visto il nome bomba della Rai dopo l’addio di Federica Sciarelli

Da caffeinamagazine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La successione di Federica Sciarelli resta uno dei dossier più delicati della prossima stagione televisiva della Rai. Dopo ventidue anni alla guida di Chi l’ha visto?, la giornalista lascerà un programma ormai legato indissolubilmente al suo volto, al suo stile asciutto e al rapporto costruito nel tempo con i familiari delle persone scomparse. A viale Mazzini, proprio per questo, non sembrano intenzionati ad accelerare: l’obiettivo sarebbe individuare entro luglio una figura autorevole, senza compiere una scelta frettolosa. Nelle prime settimane si sono rincorse numerose indiscrezioni. Tra i nomi indicati per raccogliere la pesante eredità... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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