Piazza Colitto di Fratta Terme si prepara a vivere il secondo appuntamento della rassegna musicale ‘Donne in Blues’. L’evento è fissato per questa sera, con inizio delle esibizioni previsto per le ore 21.30 e a ingresso libero per tutti i presenti. Sul palco salirà la cantante Valentina Monetta, accompagnata dal Monetta Trio, per un concerto che spazierà tra sonorità jazz, funk, pop e blues. L’artista vanta una carriera ricca di tappe, avviata tra i club jazz della Romagna e della Repubblica di San Marino, per poi proseguire con la partecipazione al programma televisivo Popstars nel 2001. Nel corso degli anni ha collaborato a diversi progetti musicali, tra cui i gruppi Charme e 2Black, pubblicando nel 2011 il mini album ‘Il mio gioco preferito’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donne in Blues. Valentina Monetta tra sonorità jazz e funk

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