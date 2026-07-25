Donne in Blues Valentina Monetta tra sonorità jazz e funk
Stasera a Piazza Colitto di Fratta Terme si svolge il secondo concerto della rassegna musicale ‘Donne in Blues’. L’evento, dedicato a sonorità jazz e funk, inizia alle 21. La serata vede protagonisti artisti femminili, tra cui Valentina Monetta, che si esibirà con il suo repertorio. La manifestazione prosegue la sua programmazione con altri appuntamenti previsti nelle prossime settimane.
Piazza Colitto di Fratta Terme si prepara a vivere il secondo appuntamento della rassegna musicale ‘Donne in Blues’. L’evento è fissato per questa sera, con inizio delle esibizioni previsto per le ore 21.30 e a ingresso libero per tutti i presenti. Sul palco salirà la cantante Valentina Monetta, accompagnata dal Monetta Trio, per un concerto che spazierà tra sonorità jazz, funk, pop e blues. L’artista vanta una carriera ricca di tappe, avviata tra i club jazz della Romagna e della Repubblica di San Marino, per poi proseguire con la partecipazione al programma televisivo Popstars nel 2001. Nel corso degli anni ha collaborato a diversi progetti musicali, tra cui i gruppi Charme e 2Black, pubblicando nel 2011 il mini album ‘Il mio gioco preferito’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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