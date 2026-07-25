Venerdì 24 luglio, in una località della Valle d’Itria, si è svolto il matrimonio tra un calciatore e Alessia Elefante. La cerimonia si è svolta in un contesto riservato e senza pubblico, con alcuni ospiti che si sono esibiti dal vivo. La coppia ha condiviso la giornata lontano dai riflettori, dopo aver vissuto diversi anni insieme, con un figlio e una vita privata mantenuta sotto riserbo.

Donnarumma e Alessia Elefante si sono finalmente detti sì. Al matrimonio tra gli ospiti anche due cantanti che si sono esibiti dal vivo Dopo anni d’amore, un figlio e una vita condivisa lontano dai riflettori,Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono detti sì venerdì 24 luglioin una delle località più suggestive dellaValle d’Itria. Il capitano della Nazionale italiana e portiere del Manchester City ha scelto Locorotondo, in Puglia, per celebrare il matrimonio con la compagna di sempre, organizzando un evento esclusivo che ha riunito familiari, amici e numerosi protagonisti del calcio internazionale. La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa di San Giorgio Martire, nel cuore del centro storico di Locorotondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donnarumma e Alessia Elefante: nozze blindate in Puglia tra campioni, lusso e tradizione

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Donnarumma e Alessia Elefante: nozze blindate in Puglia tra sport, esclusività e ospiti vip

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Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi in Puglia, i dettagli delle nozze da sogno: look firmati Dolce & Gabbana, lo show di Sfera Ebbasta e Haaland e tutti gli ospiti vipIl matrimonio tra il portiere del Manchester City e la sua compagna si è svolto in Puglia, tra ulivi secolari e borghi bianchi della Valle d’Itria.

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