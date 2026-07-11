Alexander Zverev ha battuto facilmente il britannico Arthur Fery e si è qualificato per la finale di Wimbledon. Ha vinto il match con un punteggio che ha evidenziato la sua superiorità sul campo. Dopo aver raggiunto uno Slam, ha dichiarato di sapere come si vince e ha espresso il desiderio di arrivare a nuovi traguardi. La finale si giocherà nei prossimi giorni sui campi londinesi.

Alexander Zverev ha regolato con grande disinvoltura il britannico Arthur Fery e si è qualificato alla finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il tedesco ha dovuto soffrire soltanto nel primo set, dominando poi il tie-break senza concedere punti al padrone di casa e alzando i giri del motore nelle due frazioni successive, in cui ha dettato legge in maniera nitida e ha rispettato il pronostico della vigilia. Il tedesco si è meritato l’approdo all’atto conclusivo sull’erba più iconica e prestigiosa del mondo per la prima volta in carriera e domenica 12 luglio incrocerà il vincente del confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con il chiaro intento di conquistare il secondo Slam della propria carriera dopo aver trionfato poche settimane fa al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Il nuovo Zverev avverte Sinner: “Ho vinto uno Slam, adesso so come si fa. Voglio ancora di più”

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Zverev Avverte Sinner: Domenica Finisce Il Tuo Regno

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