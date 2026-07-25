Domenica sono stati segnalati forti temporali, seguiti da un ritorno delle temperature elevate con punte oltre i 40 gradi. Rispetto alla settimana precedente, le temperature sono più contenute, con massime che ieri non hanno superato i 36 gradi, fatta eccezione di un picco di 37 gradi registrato in una località costiera.

Rispetto alla scorsa settimana sono giorni più vivibili in Toscana, dove per esempio nella giornata di ieri le massime non hanno superato i 36 gradi (ad eccezione del picco di 37 gradi a Populonia). Quattro- cinque gradi meno sul valore massimo rispetto a pochi giorni prima e con temperature minime oltretutto in discesa, quindi con notti più fresche e sopportabili. Ma attenzione, perché il meteo non promette bene: prima per il maltempo in arrivo, poi per una nuova, temutissima ondata di caldo che dovrebbe e potrebbe essere peggiore di quelle registrate finora. Domenica una saccatura atlantica porterà temporali e potenziali grandinate, prima sulla costa e poi nelle zone interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica all’insegna di forti temporali. Poi tornerà la fornace con punte oltre 40 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LINEA TEMPORALESCA SULLA PIANURA PADANA ORIENTALE

Notizie e thread social correlati

Fornace Toscana, caldo implacabile e già sfiorati i 40 gradi: le località più calde. Ma occhio ai temporaliNella giornata del 20 giugno 2026, la Toscana registra temperature elevate con alcune località che superano i 40 gradi.

Milano: picco di 36 gradi e poi allerta gialla per forti temporaliOggi a Milano si sono raggiunti 36 gradi, poi è stata emessa un’allerta gialla per temporali intensi.

Temi più discussi: Domenica all’insegna di forti temporali. Poi tornerà la fornace con punte oltre 40 gradi; Tutto pronto per Orvieto Sound Festival, Strabioli: Ripartenza all'insegna della qualità; Due giornate di gioco e creatività a Monterotondo, all’insegna anche dell’accessibilità; Calendario economico: mercoledì all'insegna di importanti risultati trimestrali e dell'inflazione PPI (15.07.2026).

TORINO Un simpatico Dante pieno di ironia per una domenica mattina fra musica rara e teatro comico all'insegna della #DivinaCommedia ilovetorino.com/eventi/quella-… @EdoardoArpaia @Torino_Cronaca @torinoggi @PentesileaTo @twittorino @twittorin x.com

Domenica all’insegna di forti temporali. Poi tornerà la fornace con punte oltre 40 gradiRispetto alla scorsa settimana sono giorni più vivibili in Toscana, dove per esempio nella giornata di ieri le massime ... lanazione.it

Roseto Valfortore si prepara a cantare con Balla Italia: domenica 26 luglio una serata all’insegna della musica italianaRoseto Valfortore è pronta ad accendere l'estate con una serata di musica, spettacolo e divertimento. Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 21:30, ... lucerabynight.it