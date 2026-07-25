Dolomiti rifugi sold out invasi dai tour operator e bivacchi d’alta quota come fossero chiringuito | grida grigliate e rifiuti

Da corrieredelveneto.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I rifugi delle Dolomiti sono stati completamente prenotati dai tour operator, con bivacchi improvvisati in alta quota che si somigliano a chiringuito. Le aree di sosta sono diventate punti di ritrovo con grigliate rumorose, urla e rifiuti sparsi ovunque. Bottiglie di plastica e cartacce sono abbandonate tra le rocce, mentre i locali di ristoro sono invasi da gruppi di escursionisti e turisti.

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Da luogo iconico dell’alta quota, ultimo punto di ristoro e supporto per gli escursionisti, alla trasformazione in qualcosa di simile a un chiosco da spiaggia fra grigliate, grida, bottiglie abbandonate e cartacce. Non è per questo che i bivacchi sono nati e non è per questo che il Cai continua a rifornirli d’acqua e legna, a ripulirli dai rifiuti dei bagordi inattesi. Ma per le strutture più vicine alle cime c’è anche un altro fenomeno manifestatosi negli ultimi anni: il «sold out» a lunga scadenza dei rifugi più turistici la cui totalità degli slot (come fosse un pacchetto unico) viene bloccata dai tour operator per accontentare i clienti che in numeri sempre maggiori cercano un alloggio sulle Dolomiti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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