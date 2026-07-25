Docenti e ATA il 21 agosto arrivano gli aumenti di 143 euro e 107 euro Emissione speciale per gli arretrati

Il 21 agosto arriveranno nelle buste paga degli insegnanti e del personale ATA aumenti di 143 euro e 107 euro. Gli aumenti sono previsti dall’accordo economico firmato di recente. Gli arretrati accumulati fino a luglio 2026 verranno pagati tramite un’emissione speciale decisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La somma sarà inclusa nell’emissione ordinaria di pagamento di agosto.

Ad agosto entreranno in busta paga gli aumenti retributivi previsti dall'accordo economico per il personale della scuola. Il pagamento è atteso con l'emissione ordinaria del 21 agosto, mentre gli arretrati maturati fino a luglio 2026 saranno corrisposti attraverso un'emissione speciale disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo, almeno, quanto ricostruito dalla nostra redazione, a meno di cambiamenti di programma dell'ultima ora. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stipendi Scuola: ad agosto arrivano aumenti e arretrati!

Notizie e thread social correlati

Contratto Scuola 2025-2027, via libera del Consiglio dei Ministri agli aumenti: 143 euro ai docenti e 107 agli ATA, in arrivo anche gli arretrati. Le parole di ValditaraIl Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente la parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.

Stipendio docenti e ATA, arretrati ad agosto con emissione speciale (fino a luglio 2026). Aumenti nello stesso meseA partire da agosto, gli stipendi di docenti e personale ATA subiranno un aggiornamento con emissione speciale, che includerà anche gli arretrati...

Temi più discussi: Docenti e Ata, lo stipendio di agosto con aumenti e arretrati. Rammarico Rosano (Anief): mancano le indennità, verificate le somme; Aumenti e arretrati ad agosto: docenti 998 euro e ATA 740 euro. Tabelle dettagliate per ordine e anzianità. Testo in Gazzetta Ufficiale (PDF); Stipendio docenti e ATA, arretrati ad agosto con emissione speciale (fino a luglio 2026). Aumenti nello stesso mese. L’annuncio di NoiPA; Stipendi NoiPA docenti e ATA: in attesa delle novità di agosto 2026.

Cresce l'attesa per le prossime emissioni stipendiali per docenti e ATA. Da agosto infatti verrà applicato il nuovo Contratto 2025/27 sottoscritto definitivamente lo scorso 1 luglio e che porterà aumenti e arretrati. Questi ultimi in parte sono già stati… x.com

Arretrati scuola ad agosto: 855 euro ai docenti e 633 agli Ata, quando arrivanoNiente arretrati nel cedolino di luglio: NoiPA li pagherà ad agosto con emissione speciale. Tutti gli importi, date e controlli da fare ... quifinanza.it

Stipendio docenti e Ata, arretrati e aumenti nel cedolino di agosto: l'annuncio di NoiPALeggi su Sky TG24 l'articolo Stipendio docenti e Ata, arretrati e aumenti nel cedolino di agosto: l'annuncio di NoiPA ... tg24.sky.it