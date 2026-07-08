Stipendio docenti e ATA arretrati ad agosto con emissione speciale fino a luglio 2026 Aumenti nello stesso mese

A partire da agosto, gli stipendi di docenti e personale ATA subiranno un aggiornamento con emissione speciale, che includerà anche gli arretrati fino a luglio 2026. Gli aumenti saranno visibili sui cedolini di agosto, grazie a un intervento diretto di NoiPA. La modifica si basa sull’accordo firmato all’ARAN il primo luglio.

L’adeguamento sarà applicato direttamente da NoiPA sui cedolini del mese di agosto, dando così attuazione alla parte economica dell’intesa sottoscritta all’ARAN lo scorso 1° luglio. Una novità sostanziale riguarda il recupero delle somme arretrate. Come segnala la FLC CGIL, l’Amministrazione ha disposto un’emissione speciale dei pagamenti, esigibile entro il mese di agosto 2026, che consentirà di liquidare gli arretrati maturati nel corso del 2025 e nei primi sette mesi del 2026, compresa quindi la mensilità di luglio 2026. Dal computo di queste somme sono stati però esclusi gli importi relativi all’Indennità di Vacanza Contrattuale già erogata a partire dal 1° aprile 2025. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aumento stipendi docenti e Ata nel cedolino di agosto, arretrati probabilmente a luglio

Notizie e thread social correlati

Aumenti stipendiali e arretrati, c’è il sì della Corte dei Conti. In busta paga ad agosto, a meno di una emissione speciale a luglio. Ecco gli importiLa Corte dei Conti ha approvato il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 per la parte economica.

Arretrati e aumenti docenti e Ata, accreditati tra luglio e agosto? Gli ultimi aggiornamenti. QUESTION TIME con Cavallini (Anief) LIVE Giovedì 2 luglio alle 15:15La parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 è stata firmata definitivamente, dopo la certificazione positiva della...

Temi più discussi: Stipendio luglio 2026 docenti e ATA, online l’importo. Ma senza novità; Scuola, in arrivo aumenti per il personale: in media 137 euro in più al mese; Pagamento arretrati e aumenti docenti a Ata ultime notizie 2026; Arretrati docenti 2026, pagamento NoiPA e tabella degli importi.

Scuola, novità su arretrati: dopo la firma del rinnovo CCNL, aumenti certi ma tempi diversi! Emissione speciale tra il 23 e il 27 luglio o accredito ad agosto per docenti e ATA. Occhio alle comunicazioni NoiPA e controlla l’IBAN! #Scuola #NoiPA 2lnk.io/9c96e x.com

Arretrati Scuola ai Supplenti con Emissione Speciale: fino a 520 euro netti per il personale ATA e oltre 500 euro per i docenti reddit

Pagamento arretrati e aumenti docenti a Ata, a luglio arrivano nuovi pagamentiRiguarderanno situazioni specifiche, come il riconoscimento di benefici economici maturati nei mesi precedenti, eventuali conguagli, e non solo ... it.blastingnews.com

Stipendio luglio 2026 docenti e ATA, online l’importo. Ma senza novitàOnline l'importo della mensilità di luglio 2026 per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato al 30 agosto. orizzontescuola.it