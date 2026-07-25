Docenti di ruolo possono svolgere le 6 ore aggiuntive solo nella scuola di titolarità se ci saranno ancora a fine agosto

I docenti di ruolo potranno svolgere le sei ore aggiuntive solo nella scuola di titolarità, a condizione che siano ancora in servizio a fine agosto. Durante un question time trasmesso il 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con un rappresentante della Gilda degli Insegnanti, si è discusso della presentazione delle 150 preferenze.

Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Docenti di ruolo, entro il 15 luglio disponibilità ore aggiuntive: l’attribuzione dopo le assegnazioni provvisorieI docenti di ruolo devono comunicare entro il 15 luglio la disponibilità per ore aggiuntive, dopo le assegnazioni provvisorie.

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Anche i docenti di ruolo, già assunti, presenti nelle GPS 2026/28 possono presentare domanda tramite la procedura Informazione nomine supplenze per l'anno scolastico 2026/27. x.com

GPS 2026, docenti di ruolo: quando possono accettare le supplenze?Per i docenti di ruolo si avvicina una fase importante legata alle procedure per il conferimento delle supplenze del prossimo anno scolastico. Anche per il 2026/2027, infatti, la normativa consente, a ... tecnicadellascuola.it

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