Spezzoni pari o inferiori a 6 ore ai docenti di ruolo che hanno dato disponibilità | l’assegnazione delle ore aggiuntive è automatica?

Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito con la Nota n. 16054 del 19 giugno 2026 che, per i docenti di ruolo che hanno dichiarato disponibilità entro il 15 luglio, l’assegnazione di spezzoni orari pari o inferiori a sei ore non avviene automaticamente. Le fasi operative per l’attribuzione delle ore aggiuntive sono state definite per gli uffici scolastici e le dirigenze, ma la dichiarazione di disponibilità non garantisce l’assegnazione automatica.