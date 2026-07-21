Spezzoni pari o inferiori a 6 ore ai docenti di ruolo che hanno dato disponibilità | l’assegnazione delle ore aggiuntive è automatica?
Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito con la Nota n. 16054 del 19 giugno 2026 che, per i docenti di ruolo che hanno dichiarato disponibilità entro il 15 luglio, l’assegnazione di spezzoni orari pari o inferiori a sei ore non avviene automaticamente. Le fasi operative per l’attribuzione delle ore aggiuntive sono state definite per gli uffici scolastici e le dirigenze, ma la dichiarazione di disponibilità non garantisce l’assegnazione automatica.
Attraverso la Nota n. 16054 del 19 giugno 2026, il Ministero dell’Istruzione ha tracciato le fasi operative destinate agli uffici scolastici e alle dirigenze per la corretta attribuzione degli spezzoni orari nella scuola secondaria: la dichiarazione di disponibilità resa entro il 15 luglio non comporta un'assegnazione automatica delle ore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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