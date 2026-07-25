Dopo vent’anni di blocco, circa 8.000 docenti di Religione cattolica sono stati immessi in ruolo in modo stabile. La decisione è stata possibile grazie a un’azione portata avanti da un sindacato, che ha contribuito a rompere il periodo di sospensione delle assunzioni. La ripresa delle assunzioni rappresenta il primo passo verso la stabilizzazione del personale docente di questa materia.

Dopo un lungo blocco durato due decenni, i docenti di Religione cattolica tornano a essere assunti in modo stabile nella scuola italiana. Il sindacato Anief rivendica un ruolo centrale in questo risultato. Si parla di circa 8.000 immissioni in ruolo tra quest'anno e il prossimo, un numero che riporta attenzione su una categoria rimasta a lungo ai margini delle procedure di reclutamento.Docenti di Religione cattolica, la svolta dopo vent'anniPer vent'anni le assunzioni in questo settore erano rimaste ferme. L'ultimo concorso risaliva a un'epoca ormai lontana. La segretaria generale Anief, Daniela Rosano, ha spiegato il percorso che ha portato al cambiamento. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Docenti di Religione cattolica: 8mila immissioni in ruolo dopo vent'anni di blocco, decisiva l'azione di Anief

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