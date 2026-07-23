Assunzioni docenti religione 2026 27 | il decreto autorizza 2.628 immissioni in ruolo

Il Ministero dell'Istruzione ha approvato un decreto che autorizza 2.628 assunzioni di docenti di religione per l'anno scolastico 202627. Il provvedimento riguarda le immissioni in ruolo previste per il prossimo anno e rappresenta un passo importante per il settore. Il decreto, identificato come Decreto n., è stato firmato recentemente e autorizza ufficialmente le nuove assunzioni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha firmato il provvedimento che sblocca le assunzioni docenti religione per il prossimo anno scolastico. Si tratta del Decreto n. 143 del 22 luglio 2026, segnalato da Cisl Scuola, che autorizza 2.628 immissioni in ruolo dal 1° settembre. Un passaggio atteso da migliaia di precari. Vediamo la ripartizione dei posti e i passaggi previsti.Assunzioni docenti religione, i numeri del decretoIl contingente autorizzato ammonta a 2.628 posti complessivi, divisi tra i diversi ordini di scuola. La ripartizione stabilita dal decreto è la seguente:991 posti per la scuola dell'infanzia e primaria;1.637 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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