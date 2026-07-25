Dispositivi digitali acquisto e concessione in comodato d’uso al personale | guida operativa per DS e DSGA + 25 documenti da scaricare per la gestione amministrativa

Il decreto del 6 marzo 2026 stabilisce le modalità di acquisto e concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali al personale scolastico. Sono previste due linee di intervento distinte, che devono essere gestite separatamente dal punto di vista amministrativo, contabile e documentale. La guida operativa è rivolta a dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. Sono disponibili 25 documenti scaricabili per la gestione amministrativa di queste procedure.

Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 marzo 2026, n. 38 contiene due linee di intervento profondamente diverse, che non devono essere sovrapposte sul piano amministrativo, contabile e documentale. L’articolo 1 finanzia percorsi di formazione rivolti ai docenti e al personale educativo nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. L’articolo 2, oggetto del presente approfondimento, destina invece risorse del Programma operativo complementare al PON “Per la scuola” 2014-2020 all’acquisto di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso gratuito al personale della scuola per esigenze di servizio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dispositivi digitali per il personale scolastico: guida operativa e gestione amministrativa del DM

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