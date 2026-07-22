Sicurezza nelle scuole la guida per Dirigenti e DSGA con 4 documenti da scaricare
Per il nuovo anno scolastico sono stati predisposti quattro documenti che forniscono indicazioni sulla sicurezza nelle scuole. Le scuole devono rispettare specifici adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le nuove linee guida. La guida è rivolta a dirigenti e DSGA e si concentra su procedure e misure da adottare per garantire ambienti scolastici sicuri. I documenti sono disponibili per il download e si riferiscono alle norme da seguire per l’inizio dell’anno scolastico.
L’inizio del nuovo anno scolastico impone alle scuole numerosi adempimenti sotto il profilo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, oltre agli aspetti organizzativi e didattici, le istituzioni scolastiche devono verificare che quanto previsto dalla normativa vigente sia pienamente operativo e aggiornato con l’obiettivo di garantire ambienti sicuri per studenti, lavoratori e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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