Sicurezza nelle scuole la guida per Dirigenti e DSGA con 4 documenti da scaricare

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per il nuovo anno scolastico sono stati predisposti quattro documenti che forniscono indicazioni sulla sicurezza nelle scuole. Le scuole devono rispettare specifici adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le nuove linee guida. La guida è rivolta a dirigenti e DSGA e si concentra su procedure e misure da adottare per garantire ambienti scolastici sicuri. I documenti sono disponibili per il download e si riferiscono alle norme da seguire per l’inizio dell’anno scolastico.

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L’inizio del nuovo anno scolastico impone alle scuole numerosi adempimenti sotto il profilo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, oltre agli aspetti organizzativi e didattici, le istituzioni scolastiche devono verificare che quanto previsto dalla normativa vigente sia pienamente operativo e aggiornato con l’obiettivo di garantire ambienti sicuri per studenti, lavoratori e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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