Sicurezza nelle scuole la guida per Dirigenti e DSGA con 4 documenti da scaricare

Notizia in breve

Per il nuovo anno scolastico sono stati predisposti quattro documenti che forniscono indicazioni sulla sicurezza nelle scuole. Le scuole devono rispettare specifici adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le nuove linee guida. La guida è rivolta a dirigenti e DSGA e si concentra su procedure e misure da adottare per garantire ambienti scolastici sicuri. I documenti sono disponibili per il download e si riferiscono alle norme da seguire per l’inizio dell’anno scolastico.