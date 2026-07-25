Dischetti di plastica nera vengono trovati da oltre un anno sulle spiagge dell’Adriatico, con segnalazioni recenti dalla costa romagnola e dalla Puglia. Il fenomeno si estende oltre il litorale polesano dove era iniziato e coinvolge altre aree lungo la costa. La presenza di questi oggetti sulle spiagge e in mare aperto non ha ancora avuto una spiegazione ufficiale. La scoperta di nuovi ritrovamenti conferma che il fenomeno è ancora in corso e non si è risolto.

ROSOLINA - Prosegue il mistero dei piccoli dischetti di plastica nera ritrovati da oltre un anno sulle spiagge dell’Adriatico. Le recenti segnalazioni arrivate dalla costa romagnola e dalla Puglia confermano che il fenomeno non è ancora risolto e continua a estendersi ben oltre il litorale veneto interessato dai primi ritrovamenti. A denunciarlo è Plastic Free che chiede alle autorità competenti di individuare con urgenza l’origine della dispersione e fermare l’arrivo di questi materiali in mare. Le prime segnalazioni risalgono a gennaio 2025, quando migliaia di piccoli dischetti neri, sottili e leggermente concavi, iniziarono a comparire sulle spiagge di Rosolina Mare a ridosso della foce dell’Adige. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Dischetti di plastica nera invadono le coste dell'Adriatico: continua il mistero (iniziato un anno fa) sulle spiagge polesane

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