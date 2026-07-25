Dischetti di plastica nera sono stati trovati ancora sulle spiagge dell’Adriatico, dalla Puglia al Veneto, dopo più di un anno. Recenti segnalazioni provenienti dalla costa romagnola e dalla Puglia indicano che il fenomeno non si è fermato e si sta diffondendo oltre le aree inizialmente colpite.

ROSOLINA - Prosegue il mistero dei piccoli dischetti di plastica nera ritrovati da oltre un anno sulle spiagge dell’Adriatico. Le recenti segnalazioni arrivate dalla costa romagnola e dalla Puglia confermano che il fenomeno non è ancora risolto e continua a estendersi ben oltre il litorale veneto interessato dai primi ritrovamenti. A denunciarlo è Plastic Free che chiede alle autorità competenti di individuare con urgenza l’origine della dispersione e fermare l’arrivo di questi materiali in mare. Le prime segnalazioni risalgono a gennaio 2025, quando migliaia di piccoli dischetti neri, sottili e leggermente concavi, iniziarono a comparire sulle spiagge di Rosolina Mare a ridosso della foce dell’Adige. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dischetti di plastica nera invadono le coste dell'Adriatico: continua il mistero (iniziato un anno fa) sulle spiagge dalla Puglia al Veneto

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