Sabato aveva disattivato e lasciato a casa il braccialetto elettronico che entrambi portavano da ormai oltre un anno, dopo che lei l’aveva denunciato per maltrattamenti, e l’aveva raggiunto da Mestre a Pellestrina, dove avevano condiviso una stanza tutti assieme. D’altra parte quale notte più romantica per riunire la famiglia – che conta anche tre figli dai sei anni in giù – che quella del Redentore con i suoi fuochi d’artificio che illuminano il cielo di Venezia? Peccato però che il «sistema giustizia» non abbia preso bene questa (ennesima) violazione di quel divieto di avvicinamento stabilito nel maggio del 2025 tra due coniugi tunisini. E... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Disattiva il braccialetto per rivedere l’ex violento e festeggiare insieme il Redentore: lui finisce in carcere, «ma indagate anche lei»

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