Diritti TV Serie D 2026 2027 | costi scadenze e tutte le regole per le emittenti

La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito le regole, i costi e le modalità di assegnazione dei diritti audiovisivi per la Serie D 20262027. Sono state definite le scadenze per le offerte e le procedure da seguire per le emittenti interessate. La gestione dei diritti TV riguarda tutte le emittenti che vogliono trasmettere le partite della quarta serie nazionale, con dettagli specifici sui costi e le modalità di partecipazione.

La LND definisce regole, costi e modalità di assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie D per la stagione 20262027. Il mercato dei diritti audiovisivi della Serie D entra nel vivo con la pubblicazione delle nuove linee guida per la stagione 20262027, delineando un panorama dove il calcio di provincia cerca una dimensione sempre più professionale e regolamentata. La LND Servizi s.r.l. ha infatti ufficializzato le. su Digital-News.it L'articolo Diritti TV Serie D 20262027: costi, scadenze e tutte le regole per le emittenti proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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